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İstanbul'da Tramvay Seferleri Aksadı, Duraklarda Yoğunluk Oluştu

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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yapılan anonsta "Sayın yolcularımız seferlerimiz trafik yoğunluğu sebebiyle gecikmeli olarak yapılmaktadır. Beklenmedik bu aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da Tramvay Seferleri Aksadı, Duraklarda Yoğunluk Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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