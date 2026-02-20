Haberler

Arnavutköy'de trafikte yumruklu kavga kamerada, cadde boks ringine döndü

Arnavutköy'de trafikte yumruklu kavga kamerada, cadde boks ringine döndü Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de trafikte yumruklu kavga kamerada, cadde boks ringine döndü
Güncelleme:
Arnavutköy'de yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmalar, yumruklu kavgaya dönüştü. İki ayrı olayda sürücüler caddeyi boks ringine çevirdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, kavga boks maçını aratmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre dün akşam saatlerinde trafikte yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Cadde boks ringine dönüşürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

