İstanbul'da Trafik Tartışması Tır Yumruğu ile Sona Erdi

İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartışma yaşadığı iddia edilen tır sürücüsüne sinirlenince aracından inerek tırı yumrukladı.

İstanbul Beykent'te çekildiği öne sürülen görüntüde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında tartışma çıktı. TTartışmanın kısa sürede büyümesiyle 34 MSF 423 plakalı otomobil sürücüsü aracından inerek tırı yumruklamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İSTANBUL