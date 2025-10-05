İstanbul'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağcılar'da TEM Otoyolu O-3 ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DKA 832 plakalı otomobil sürücüsü, yol ayrımında en sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı sırada arkadan gelen 34 KAS 163 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 DKA 832 plakalı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL