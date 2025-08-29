İstanbul'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde Hadımköy istikameti KİPTAŞ viyadüğü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 ZP 5647 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. - İSTANBUL