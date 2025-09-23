İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Yolu Su Deposu 4 yol mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.34 GA 8123 plakalı araç ile 34 CAA 302 plakalı araç çarpıştı. Kazada 34 CAA 302 plakalı aracın sürücüsü Abdulnasır Duran yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - İSTANBUL