Haberler

"Savcıyım" diyerek vatandaşı tehdit eden kadın hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden Y.S. isimli kadın hakkında iddianame hazırlandı. Kadın için 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da, toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuya tehdit ve hakaret eden kadın hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs için "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli Y.S. isimli kadın, hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformlarında 21 Şubat 2026 tarihinde paylaşılıp gündem olan ve toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan olaya ilişkin video içeriğinde, Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten, ancak yapılan soruşturma sırasında Cumhuriyet Savcısı olmadığı anlaşılan, kadın yolculardan birine yönelik 'Seni öldürürüm, yobaz, bir daha Türkiye de barın bakim sen kimsin' gibi sözler sarf etiği tespit edilen, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan re'sen soruşturma kapsamında tutuklama talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen, şüpheli Y.S. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. Şüpheli Y.S hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından dolayı ayrıca soruşturma yürütülmektedir."

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar