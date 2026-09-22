İstanbul'da tırın yakıt deposunda 224 kilo metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihinde bir tır ve bağlı dorsesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tırı düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı