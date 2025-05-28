İstanbul'da Ters Yöne Giren Tır Trafiği Altüst Etti

İstanbul Fatih'te yolu karıştıran şoför, tır ile ters yöne girdi. Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, ters yöne giren tırın geri geri manevra ile çıkmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi üzerinde Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Kennedy Caddesi'ne bağlanmak isteyen sürücü, yolu karıştırması üzerine tır ile ters yönden gitmeye başladı. Karşı yönden gelen sürücülerin durumu fark etmesi ile sürücü tır ile birlikte yol ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dubalar ile yol güvenliği alarak, yolu trafiğe kapattı. Tır, polis ekiplerinin müdahalesiyle geriye doğru manevra yaptırılarak çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL