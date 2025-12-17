Haberler

Şişli'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, önce bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil önce bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2'si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç cadde üzerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İnsanlar havadaydı"

Kaza sırasında durakta bekleyen Nermin Fedakar isimli vatandaş, "Gri bir arabaydı sanırım, inanılmaz bir hızla çarptı. Motosikletliye kızdı, motorun yan tarafını biçti ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı. Çok sayıda yaralı vardı" dedi.

"Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu"

Salih Taş isimli vatandaş ise, "Motosikletliye çarptı. Motosikletli biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ardından ters yönden geldi. Burada 3 tane teyze vardı, bir genç kadın vardı. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu. Toplam 7 kişi vardı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

title