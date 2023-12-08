İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 8 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.