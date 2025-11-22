İstanbul savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavga kameralarda
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda bazı evlerin camları zarar gördü, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TAŞLI SOPALI KAVGA
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullandığı kavga Atatürk Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler taraflara müdahale ederken, olayda bazı evlerin camına taş isabet ettiği görüldü.
Taşlı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.