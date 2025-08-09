Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın! Koca koca taşları sürücülere attı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çevredeki motosikletlere ve otomobillere taş attı. Çevredekiler tarafından sakinleştirmeye çalışılan kadın olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle çevredeki araçlara taş attı. O esnada yoldan geçen bir motosikletliye de saldıran kadın, iterek yere düşürdü. Elindeki taşları, etraftaki araçlara ve motosikletliye atan kadını çevredekiler sakinleştirmekte güçlük çekti.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının çevredeki insanlara ve araçlara saldırdığı, bir motosikletliye yerden büyük bir taş alıp atmaya çalıştığı ve çevredekilerin engel olduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri saldırgan kadını gözaltına aldı.

MOTORCUYA RESMEN DEHŞETİ YAŞATTI

Yabancı uyruklu kadının motosikletli kardeşine nedensiz bir şekilde saldırdığını iddia eden Özcan Çetin, "Benim kardeşim buradan geçerken bir kadın seyir halindeyken motorun üzerinden itiyor. Yere düşüyor, taşlar atıyor. Kafasına taş atıyor darp ediyor. Suratı hep çizilmişti. Kadın yabancı uyruklu herhalde kadını tanımıyor. Etraftaki arabalara da zarar veriyor. Hep taş atmış. Kocaman bir taş aldı kafasına atacaktı ama son anda arkadaşlar engel oldu. Sonra polisler geldi götürdüler kadını. Tabii nedensiz bir şekilde hiçbir nedeni yok. Çevredeki araçlara da zarar verdi. Kardeşim de buradan geçiyordu sadece" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

esenyurt bu memleketin beka sorunudur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Esencılıs.Yerlisi de çıldırdı.yabancısı da.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
