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İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu ortalığı birbirine kattı

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İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı. Taksici ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Yolcu, videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyledi. Çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen kadın, taksiciye küfürler etti.

İstanbul Maltepe'den Kadıköy Acıbadem'e gitmek üzere taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırdı.. Taksiciye vurmaya devam eden saldırgan, evine ulaştığında 'burası benim evim, buraya giremezsin' diyerek kapıyı kapatmaya çalıştı. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.

İstanbul'da taksicilik yapan Ahmet Hakan Dinçer, 2 Şubat akşamı Maltepe'den aldığı yolcuyu Kadıköy Acıbadem'e bıraktı. Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar bıraktı ve taksimetrede yazan ücreti istediğinde olumsuz yanıt aldı. Araçtan inen kadın, para ödemeden evinin yolunu tuttu. Sürücünün, "taksimetreyi öder misin?" sorusuna yanıt vermeyen yolcu, yüzünü gizleyerek yürümeye başladı.

TAKSİCİYE SALDIRIP O ANLARI KAYDA ALDI

Bir yandan da taksi sürücüsüne vuran kadın, kendisini cep telefonu kamerasıyla çeken taksiciyi videoya almaya başladı. Evinin kapısına gelen kadın, "burası benim evim, buraya giremezsin" diyerek kapıyı kapatmaya çalıştı ve bir yandan da taksiciye vurmaya devam etti.

İstanbul'da Taksiciye Saldıran yolcu ortalığı birbirine kattı

"VİDEOYU SİLERSEN ÜCRETİ ÖDEYECEĞİM"

Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen yolcu, bir yandan da tekmeler savurup bağırmaya devam etti. Çevreden geçenler olaya müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Öfkeli kadın, taksiciye ağır küfürler etmeye başladı. Taksici, kendisine saldıran yolcuya karşı bir şey yapmazken, beni dövüyor" iftirasına uğradı. Tarafların arasındaki tartışmanın nasıl bittiği bilinmezken yaşanan o anlardan geriye bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Kavasaki:

hem taksı parasını vermıyor hemde Taksicıyı nasıl tacız edıyor goruyorsunuz , bu tarz ınsanlardan uzak durun basınızı belaya sokar

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mahalle sakini:

Yaratık adama defalarca vuruyor adam yaratığa 1 defa vursa hapse atarlar. patagonya olduk 100 senedir ülke kepazeye döndü

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RIDVAN KARAKUŞ:

Gereksiz…. Hem içindekiler hem de haberin kendisi

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Furkan Kesgin:

Hemen cezaevine girmeli modern hırsızlık. hem arabaya hem adama vuruyor pes arkadaş iyi sabretmiş izlerken zor durdum

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