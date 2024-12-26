Taksicinin zabıtalara söyledikleri tepki çekti
İstanbul'da bir taksicinin zabıtayla tartışması sosyal medyada gündem oldu. Taksicinin zabıtalara "Ben size yedireceğim. Çıkar elbiseni gel yiyorsa." diyerek tehditvari konuşması tepki çekti.
İstanbul'da bir taksici ile zabıtaların tartışması sosyal medyada gündem oldu. Ceza yediği belirtilen taksicinin zabıtalara karşı tutumu tepki çekti.
Paylaşılan görüntülerde taksicinin zabıta ekiplerine tehditvari konuşmaları yer aldı. Taksicinin zabıtaya "Ben size yedireceğim. Çıkar elbiseni gel yiyorsa." dediği görüntülere "Bu rahatlık nereden geliyor?" yorumları yapıldı.