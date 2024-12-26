Taksicinin zabıtalara söyledikleri tepki çekti

İstanbul'da bir taksici ile zabıtaların tartışması sosyal medyada gündem oldu. Ceza yediği belirtilen taksicinin zabıtalara karşı tutumu tepki çekti.

Paylaşılan görüntülerde taksicinin zabıta ekiplerine tehditvari konuşmaları yer aldı. Taksicinin zabıtaya "Ben size yedireceğim. Çıkar elbiseni gel yiyorsa." dediği görüntülere "Bu rahatlık nereden geliyor?" yorumları yapıldı.