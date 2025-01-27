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İstanbul'da Sürücü Trafikte Yürekleri Ağıza Getirdi

İstanbul'da Sürücü Trafikte Yürekleri Ağıza Getirdi
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İstanbul Cevizlibağ E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen sürücü, tehlikeli hareketleriyle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını riske attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan kişinin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Cevizlibağ E-5 Karayolunda sabah saatlerinde 34 KDM 767 plakalı araç sürücüsü tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Makas atarak ilerleyen sürücü hem kedi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücüyü uyarlamak için korna çalınması da fayda etmedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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