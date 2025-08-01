İstanbul'da Suç Propagandasına Denetim

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerine lazer gösterimi yaparak suç örgütlerinin propagandasını yapan organizasyon şirketlerine ve teknelere yönelik denetim düzenlendi. 19 teknenin ve 148 şahsın sorgulandığı denetimde, lazer gösterimi yaptığı belirlenen 1 tekneye idari işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde bulunan organizasyon teknelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerine lazer gösterimi yaparak suç örgütlerinin propagandasını yapan organizasyon şirketleri ve tekneler, 30 Temmuz'da karadan ve denizden düzenlenen denetimle tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, 19 tekne denetlenirken, 148 şahıs sorgulandı. Lazer gösterimi yaptığı belirlenen 1 tekneye idari işlem uygulandı. Suç örgütlerinin adını kullanarak paylaşım yaptırmak isteyen ve suç örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şahıslar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL