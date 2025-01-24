İstanbul'da Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 51 Gözaltı

İstanbul'da suç ağlarına ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı, 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, bir suikast silahı, 2 bin 12 mermi, 10 av tüfeği ile çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'un 11 ilçesinde suç ağlarına ve sokak çetelerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, "kasten öldürmeye teşebbüs", "işyerlerine silahla ateş etme" suçlarına karışan ve silahlı suç örgütlerini organize eden kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik 25 Aralık 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihleri arasında 11 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, bir suikast silahı, 2 bin 12 mermi, 10 av tüfeği ile çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 24'ü hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, 4 şahsa sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Geri kalan 23 şüphelinin ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen suç unsuru silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

"Organize suç örgütleriyle, motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur şiarıyla organize suç örgütleriyle, motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 10 gün içerisinde organize suçlarla şube müdürlüğümüzün yaptığı başarılı operasyonlarda 52 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 23'ü tutuklandı, 4'ü ile ilgili adli kontrol hükümleri uygulandı. 24'ü ile ilgili de soruşturmamız devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, İstanbul'umuzun suç gruplarına, suç örgütlerine yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu operasyonlarda 102 adet ruhsatsız tabanca, 4'ü AK-47 olmak üzere 8 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet suikast silahı, 2 adet otomatik tabanca, 9 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca ile birlikte bol miktarda fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşımızın canına, malına zarar veren, huzurunu, güvenliğini tehdit eden her kuruluş, şer odaklarına karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu suç örgütleri ve şehir eşkıyaları bilmelidir ki, devletimizin kadife eldiven içerisindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır" dedi. - İSTANBUL