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İstanbul'da son iki ayda kaçak alkol operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

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İstanbul polisinin son iki ayda kaçak alkol üreticilerine yönelik operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 905 bin lirayı bulan kaçak alkol ve üretim malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul polisinin kaçak alkol üreticilerine yönelik son iki ayda düzenlediği operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 905 bin lirayı bulan kaçak alkol ve üretim malzemelerinin ele geçirileceği açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol üreticilerine karşı bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Buna göre 7 Eylül ile 9 Kasım tarihleri arasında alkollü içki kaçakçılığına yönelik İstanbul genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 12 bin 130 litre etil/metil alkollü içki sıvısı, 577 adet 5 litre hacminde plastik bidon, 4 IBC tank, 2 karbon filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 24 kilo aktif karbon, 600 kapak, 1,5 litre aroma verici kit ve metrelerce uzunluğunda hortum ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 905 bin lirayı bulduğu öğrenildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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