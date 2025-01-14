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İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul genelinde son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 38 kişi zehirlendi. Bu kişilerden 11'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul sahte içki faciası! Kent genelinde son 24 saatte sahte alkol alan 38 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuran 38 kişiden 11 kişi hayatını kaybetti.

38 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte alkolden zehirlenen 38 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Şimdi içmeselermis diyen kuş beyinliler hemen türer

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıFurkan inci:

istanbul chp ye gecti geceli alkol tuketimi arttı ölenlerin gunahlarını Allah affetsin

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme178
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Haber Yorumlarınecip özgür tekkeşin:

İçki fiyatlarındaki artış can almaya devam ediyor.

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kaya:

alkol öldürür

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

Çok yazık. İçkinin sahte olması birtarafa ahiretteki hesabı günah üzere ölmelerinden dolayı çok büyük. Allah affı sever

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Ucuz alkol , pahalıya mal olmuş .

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıTeymur:

Bence zamlar yetersiz kalıyor daha fazla yapınki sahte içki yapacak malzemeyide alamasın vatandaş tek çözüm bu....Allah rahmet eylesin...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Kafayı bulmak ve kafayı bulup ömür boyu uyumak

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıDemir Acer:

atin olumu arpadan olmus)))

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıMengele:

Nufus zaten kalabalik daha fazla icin karli cikarsiniz hem vergisi yok hem devleti zarara sokuyordunuz birde hastahaneye götürlüyor doktor hemsire acil servis kisi basi 50 bin lira zarar kim ödiyecek

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme40
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