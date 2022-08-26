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İstanbul'un göbeğinde 18 yaşındaki genci sokak ortasında vurup öldürdüler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Etiler'de bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki genç, ilaç siparişini götürdüğü esnada husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'de meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi. Şahıs genci konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdı. Bir süre sonra şahıs ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs silahını çıkartarak gence doğrulttu. Bir süre genci kovalayan şahıs, silahla 5 el kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

İstanbul'un göbeğinde 18 yaşındaki genci sokak ortasında vurup öldürdüler

Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde 18 yaşındaki genci sokak ortasında vurup öldürdüler

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "5 el ateş sesi duyduk. Bizim eczanede çalışan 18 yaşlarında genç bir çocuk vuruldu. Herhalde motorlu bir şahıs gelip 5 el ateş edip kaçmış bildiğim kadarıyla. Ben çocuk yoğun bakımda diye biliyorum ama ölmüş dediklerini de duydum. Ama inşallah ölmemiştir. Sırtından 4 el ateş edilmiş gibi gördüm ama 5 el silah sesi duydum. Husumetleri olup olmadığını bilmiyorum. Polisler çalışmalarına devam ediyor, inşallah bulunur cezasını alır" dedi.

İstanbul'un göbeğinde 18 yaşındaki genci sokak ortasında vurup öldürdüler

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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