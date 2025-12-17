Haberler

Bakırköy'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Bakırköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kurşun isabet eden sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Hastaneye kaldırılan Bahçeci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde 3 kurşun bulunurken, polis ekipleri kaçan şahıs ya da şahısları arama çalışması başlattı. - İSTANBUL

