Eminönü'nü su bastı, yollar göle döndü

Megakent İstanbul'da bir yandan fırtına diğer yandan şiddetli yağmur etkili oluyor. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Eminönü'nü ise su bastı. Sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü. Göle dönen yolda bir rögar kapağının ise suyun şiddetiyle yerinden çıktığı görüldü. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise ıslanmamak için büyük çaba sarf etti. - İSTANBUL