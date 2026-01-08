İstanbul'dan lodos manzaraları: Ağaç devrildi, balkondaki saksı düştü

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı yere düştü. Oradan geçen vatandaşlar, yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan şiddetli rüzgar, kentte etkisini sürdürüyor. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kıyı kesimlerini dalgalar kapladı. Bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi. Bayrampaşa'da da yol kenarındaki ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç yol kenarına yığıldı. Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı rüzgarın etkisiyle yere düştü. Saksının düşüşünden kısa süre önce oradan geçen vatandaş kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL