Haberler

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik kısa durdu, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var