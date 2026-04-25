İstanbul'da satılık ev ilanlarıyla kapora dolandırıcılığı yaptılar: 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da internet sitesine koydukları ev ilanı için 60 bin lira kapora veren kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da internet sitesine koydukları ev ilanı için 60 bin lira kapora veren kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu ve 14 sim kart ele geçirildi.

Olay, 13 Nisan'da Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (34), internet sitesinde gördüğü ev ilanı için 60 bin lira kapora gönderdiğini, ancak daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Beylikdüzü'nde kaldıkları adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda U.Z. (28) ile S.N.Z. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramalarda 932 bin 800 lira para, 1 tablet, 4 cep telefonu ve 14 SIM kart ele geçirildi.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.N.Z. hakkında ev hapsi kararı verildi. Daha önceden 28 suç kaydı bulunduğu öğrenilen U.Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
