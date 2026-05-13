İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'da sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmeye çalışanları destekledikleri iddia edilen 8 kişi yakalandı. Operasyonda, 15 yabancı uyruklu şahsın sahte belgeler kullandığı tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçları ile ilgili yeni bir çalışma yürüttü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerinin incelenmesi sonucunda, sahte seyahat belgeleriyle İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek şahıslar tespit edildi. Yapılan analizler neticesinde, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen, 9 ayrı olayda yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkelerden biri olan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportlar kullandıkları ve aynı pasaport numarasının birden fazla kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların sonucunda birlikte hareket ettikleri anlaşılan 2 organizatör ile 6'sı vize şirketi görevlisi 8 şüpheli bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli kişiler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında ürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHacı Murat Turan:

Harika! Eski dönemlerde böyle operasyonlar hiç duymazdık, devlet bu konuda gerçekten sıkı davranıyor artık!

Haber Yorumlarıİrem Güven:

Çok iyi bir operasyon olmuş. Ben de gümrük işinde çalıştığım zaman bu tür sahtecilikleri görmüştük, hep havayolu çalışanlarının içinde olanlar vardı. Bu adamlar sistemin açıklarından yararlanıyorlar, emniyet iyi yakalamış bunları.

Haber YorumlarıBora Kurt:

allah bu kaçakçıları ve sahtecilik yapanları cezalandırsın, milletimizin güvenliği için yapılan bu operasyona şükür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

