İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte para ve altın suçlarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar da 11 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda; 357 bin 400 TL sahte Türk lirası, 500 ABD doları sahte para, 15 adet 100 ABD doları bandrolü, 6 adet sahte altın bilezik, 1 adet sahte altın kolye, 1 adet sahte tam altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para ve altın ile ilgili vatandaşların ve esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 15.09.2026 tarihinde İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 357.400 TL sahte Türk lirası, 500 ABD doları sahte para, 15 adet 100 ABD doları bandrolü, 2.636 adet bandrollü kağıt, 6 adet sahte altın bilezik, 1 adet sahte altın kolye, 1 adet sahte tam altın ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı