Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle döndü

İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. AKOM'un sarı kodlu yağış uyarısı ardından İstanbul güne yağmurla uyandı. Şehrin özellikle kuzeyde yer alan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle dönerken, Arnavutköy'de de benzer görüntüler oluştu. İtfaiye ekipleri, yaşanan su baskınlarına müdahale ederek yağmur sularını tahliye etti. Ekiplerin İstanbul genelinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL