Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle döndü
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, özellikle kuzey ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Kilyos yolu göle dönerken, itfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalara devam ediyor.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle döndü.
İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. AKOM'un sarı kodlu yağış uyarısı ardından İstanbul güne yağmurla uyandı. Şehrin özellikle kuzeyde yer alan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle dönerken, Arnavutköy'de de benzer görüntüler oluştu. İtfaiye ekipleri, yaşanan su baskınlarına müdahale ederek yağmur sularını tahliye etti. Ekiplerin İstanbul genelinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa