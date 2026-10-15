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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü

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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü
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İstanbul'da sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü. Avcılar E-5 Küçükçekmece istikametinde yoğunluk oluşurken, işe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı; kentte eğitime bir gün ara verilmişti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İşe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve kötü hava şartları nedeniyle İstanbul'da eğitime bir gün ara verilmişti. Bugün sabah saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisi devam etti. Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü. Sabah işe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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