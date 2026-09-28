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İstanbul'da sağanak gece etkisini artırdı, Eyüpsultan'da cadde su altında kaldı

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yol göle dönerken seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan'da yollar göle döndü.

İstanbul'da kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Eyüpsultan İslambey Caddesi üzerinde yol adeta göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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