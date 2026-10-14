İstanbul'da sağanak etkisini artırdı, Bayrampaşa'da ara sokak sular altında kaldı

İstanbul'da sağanak etkisini artırdı, Bayrampaşa'da ara sokak sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün başlayıp bugün de süren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Bayrampaşa'da ara sokağı su basarken trafik yoğunluğu olan bölgelerde sürücüler güçlükle ilerledi, esnaf dükkan önlerindeki suyu çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı.
İstanbul'da süren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. Bayrampaşa'da ara sokak göle dönerken, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde sürücüler ise güçlükle ilerledi.
İstanbul'da dün başlayan bugün de devam eden sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü. Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı. Sokak üzerindeki esnaf ise su baskınından etkilenmemek için büyük çaba sarf etti. Esnaf, dükkan önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.