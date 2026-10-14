Haberler

İstanbul'da sağanak alt geçitleri su bastı, Küçükçekmece'de dere çağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı; alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Küçükçekmece Atakent'teki derenin debisi artınca dere adeta çağladı, ortaya çıkan görüntüler "Burası Karadeniz mi" dedirtti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükmece'de bulunan derenin debisi arttı. Ortaya çıkan görüntüler Karadeniz'i aratmadı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir derenin debisi arttı. Derenin adeta çağladığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler "Burası Karadeniz mi" dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

Azerbaycan Başmüftüsü, başörtüsü yasağını böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı