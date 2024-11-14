Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Radikal Terör Örgütlerine Operasyon: 17 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda El Nusra, Fetih Cephesi, Heyeti Tahrir Şam ve DEAŞ'a üye 10 şüpheli yakalandı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da radikal terör örgütlere operasyon: 10'u örgüt üyesi 17 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da radikal terör örgütleri El Nusra(ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir Şam ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çatışma bölgelerinde bulunan söz konusu örgütlerle bağlantılı olan, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği istihbarat raporlarına yansıyan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan çok sayıda "yabancı terörist savaşçı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, El Nusra(ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir El-Şam ve DEAŞ'a üyesi 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi ile Türkiye'de oturum süresi dolmuş ve kimliği bulunmayan 5 yabancı yakalanarak gözaltına alındı.

Onu terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 17 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Yakalanan zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da Radikal Terör Örgütlerine Operasyon: 17 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.