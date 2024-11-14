İstanbul'da Radikal Terör Örgütlerine Operasyon: 17 Gözaltı

İstanbul'da radikal terör örgütleri El Nusra(ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çatışma bölgelerinde bulunan söz konusu örgütlerle bağlantılı olan, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği istihbarat raporlarına yansıyan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan çok sayıda "yabancı terörist savaşçı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, El Nusra(ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir El-Şam (HTŞ) ve DEAŞ'a üyesi 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi ile Türkiye'de oturum süresi dolmuş ve kimliği bulunmayan 5 yabancı yakalanarak gözaltına alındı.

Onu terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 17 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Yakalanan zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL