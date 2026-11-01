İstanbul'da polis Huzur İstanbul denetiminde araç ve yayaları kontrol etti

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetiminde, araçlar ve yayalar tek tek kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, durdurulan şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde durdurulan otomobil ve taksilerin içleri ile bagajları da ekipler tarafından arandı. Trafik kontrollerinin de gerçekleştirildiği uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. 'Huzur İstanbul' denetiminin geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı