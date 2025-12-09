Haberler

Zeytinburnu'nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama

Zeytinburnu'nda park yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda park yeri kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıkmıştı. Tartışma dün tekrar başlamış ve taraflar arasında büyümüştü. Tartışmaya Sedat A.'nın yakını Sinan A. ve Nadir K.'nın yakını İbrahim K. da katılmıştı. Tarafların sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.'ya ateş etmiş ve Sedat A. ile Sinan A., yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Sorguları tamamlanan şüpheliler bugün Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, Nadir K. ve İbrahim K., savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

