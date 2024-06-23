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İstanbul'da Pakistanlı şahsa kapkaç kamerada: Adamın kovaladığı şahsı polis yakaladı

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Beyoğlu'nda gece saatlerinde ara sokakta yürüyen Pakistan uyruklu bir adam kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan adam, şahısları bir süre kovaladı ancak yakalayamadı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisler tarafından kapkaççı tutuklandı.

İstanbul'da Pakistanlı şahsa kapkaç kamerada: Adamın kovaladığı şahsı polis yakaladı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Pakistan uyruklu adam kapkaça uğradı

Telefonu çalınan adam şahısları bir süre kovaladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda gece saatlerinde ara sokakta yürüyen Pakistan uyruklu adam kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan adam, şahısları kovaladı ancak yakalayamadı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan kapkaççı tutuklandı. Şahıs ifadesinde telefonu satıp parasını da harcadığını söyledi.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yürüyen Pakistan uyruklu Muhammed Ahmad, sokağa girdi. Burada bekleyen iki şahıs Ahmad'ı gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen kapkaççı adamın elindeki 45 bin lira değerinde olan cep telefonunu çaldı. Yokuş aşağıya kaçmaya başlayan şahıslar, adam bir süre kovaladı ancak yakalayamadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çareyi emniyete gitmekte bulan adam şahıslardan şikayetçi oldu.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar iki kişi olduğu, birinin gözcülük yaptığını diğerinin ise kapkaç yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis, kapkaççı şahsın Biran G. olduğunu tespit etti. Tarlabaşı semtinin ara sokaklarında çalışma yapan polis, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Olayla ilgili konuşan Can Taşbey, "Köşede şahıs bekliyordu. Öbür arkadaşı da ileride Pakistanlı birinin telefonunu çalmışlar. Çalan kişi yakalanmış. Pakistanlı arkadaş biraz kilolu olduğu için kendisini yetişememiş" dedi.

"Telefonu sattım, parasını da harcadım"

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıs, suçunu kabul ederken çaldığı telefonu adresini hatırlamadığı bir yere sattığını ve parasını da harcadığını söyledi. İşlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Pakistan İstanbul Beyoğlu Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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