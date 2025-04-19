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Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da Oyuncu Sevil Akdağ, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

İstanbul'da Oyuncu Sevil Akdağ, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
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Haberler
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İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te yaşayan oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldürdü. Daha sonra evden ayrılan oyuncu Akdağ polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, oyuncunun olay sonrası sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün 13.00'te Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif Kırav ve ve arkadaşı Oyuncu Sevil Akdağ, Kırav'ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak önce öldürdü, daha sonra bileklerini kestiği iddia edildi. Oyuncu Akdağ ise daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan Sevil Akdağ'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Olay sonrası evden ayrılan oyuncu Sevil Akdağ'ın sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Akdağ'ın sokakta hızlı bir şekilde yürüdüğü görüldü.

"Annesinin sesini duyduk"

Öldürülen genç kadının annesinin seslerini duyan komşu Kevser Yenihayat, "Benim komşumdu, kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Annesinin sesini duyduk. Kadın torunlarıyla kızının yanına gelmişti. Kızını yerde yatarken görmüş. Ondan sonra da polisler geldi. Annesinin sesini duyduğumuzda yukarı çıktık. Hiçbir yere giremedik, polisler içeri sokmadı. Kız bıçaklanmış. Annesini dışarı aldılar. Annesi kendinde değildi, hastaneye kaldırdılar. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan oyuncu Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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