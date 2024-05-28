İstanbul'da oyun salonu önünde uzun namlulu cinayet anı kamerada: Saldırganlar yakalandı

3 gün önce işe başlayan genç ölmüştü

İSTANBUL - Bahçelievler'de 3 gün önce işe başlayan 18 yaşındaki gencin öldüğü oyun salonuna uzun namlulu saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar ateş açıyor ve genç vurulup yere düşüyor. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından otomobilde yakalanmıştı.

Bahçelievler Şirinevler'de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı. Saldırı sonucu iş yerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kara'nın oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı ortaya çıkmıştı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalanmıştı.

Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor. Başına mermi isabet eden genç yere yığılıyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.