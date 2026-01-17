Haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil yangını: Alev topuna döndü

Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün müdahalesinin yetersiz kaldığı otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sarıyer Maslak TEM otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan 34 NRS 493 plakalı T.D. kontrolündeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye başladı. Ancak yangın büyüyünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan iki şerit yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

