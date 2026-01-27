Haberler

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, İETT otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, yaralanan 2 kişiden biri, Özkan Dalkılıç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde yaralılardan biri olan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
