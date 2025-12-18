İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı 'Change otobüs' operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde 'Change otobüs' operasyonunda 27 kişi yakalandı. düzenlendi. Şüphelilerin, deprem, yangın, trafik kazalarında kullanılmaz hala gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını yurtdışından getirdikleri otobüslere aktararak sözde tamir ettirmiş gibi yapıp sattıkları tespit edildi. 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sahte belgelerle satan şebekeye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem, sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri, sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldıkları öğrenildi. Şahıslar, yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle üçüncü kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Yurt dışından getirilen otobüslerinde yedek parça olarak piyasaya satıldığı ve bu yöntem ile haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan titiz çalışma sonucunda 27 şebeke üyesinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şahıslardan 3'nün yurtdışında yaşadığı, 5'nin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar İlçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin' de 05 Aralık 2025 günü eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon neticesinde 1'i kadın 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yeri aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ele ve çok sayıda otobüs yedek parçası ele geçirildi. Motor ve şasi numaralarına değiştirerek sattığı tespit edilen 18 otobüse el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan bir kişi serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan şüphelilerde dahil 23 kişi 08 Aralık 2025 günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tekrar sorgulanan 1 kişi serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 14 şüpheli de tutuklandı. - İSTANBUL