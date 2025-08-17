İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
İstanbul Sancaktepe'de otluk alanda çıkan yangın, inşaat sahasına sıçradı. Yangında inşaat alanında bulunan 5 konteynerden 3'ü alevlere teslim oldu.
İstanbul Sancaktepe'de otluk alanda çıkan yangın, inşaat sahasına sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmazken, konteynerlerde hasar meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Alparslan Caddesi'nde otluk alanda çıkan yangın, inşaat sahasına sıçradı.
KONTEYNERLER ALEV ALDI
Yangında inşaat alanında bulunan 5 konteynerden 3'ü alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında can kaybı yaşanmazken, konteynerlerde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa