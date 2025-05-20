İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
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İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
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İstanbul'daki bir ilkokulda öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladı. Öğretmenin saçından tuttuğu öğrencisine, "Seni var ya gebertirim. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var, sen de onlardan birisin." dediği duyuldu.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir ilkokulda skandal görüntüler kaydedildi. Bir öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladı.

"SENİ GEBERTİRİM"

Çok korkan öğrencinin öğretmenine, "Ben bir şey yapmadım" dediği görülürken, öğretmenin öfkesi uzun süre geçmedi. Öğretmenin öğrencisine, "Seni var ya böyle gebertirim, o saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının farkındayım. Okulda bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor." dediği duyuldu.

SAÇINI ÇEKTİĞİ ÖĞRENCİSİNE HAKARET ETTİ

Saçından çektiği öğrencisine bir yandan da hakaret eden öğretmen, "Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma." dedi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıp4zm29yyyg:

hoca haklıdır butonu??

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHrn BSK:

Meselenin öncesini bilmiyoruz. O yüzden eleştirmeyeceğim. Öğretmeni kınamayacağım.

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

bizi falakaya yatiriyorlardi kimseye birşey soylemiyorduk şimdi hocalar korkuyorlar

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAli Bayat:

Eti senin kemiği benim hoca, çak ağzına. Biz çok dayak yedik.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAli yüksel:

TELEFON YASAK HERŞEYİ ÇEKECEK,İSTEDİĞİNİ YAPACAK DİNLEYENLERİN HAKKINA GİRECEK BUNU DA GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme2
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