İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir ilkokulda skandal görüntüler kaydedildi. Bir öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladı.

"SENİ GEBERTİRİM"

Çok korkan öğrencinin öğretmenine, "Ben bir şey yapmadım" dediği görülürken, öğretmenin öfkesi uzun süre geçmedi. Öğretmenin öğrencisine, "Seni var ya böyle gebertirim, o saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının farkındayım. Okulda bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor." dediği duyuldu.

SAÇINI ÇEKTİĞİ ÖĞRENCİSİNE HAKARET ETTİ

Saçından çektiği öğrencisine bir yandan da hakaret eden öğretmen, "Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma." dedi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.