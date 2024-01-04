İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı

İstanbul Kadıköy'de özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durduğu sırada cama birisi tıklatıp 'lastiğiniz patlak' dedi. Şoför lastiğe bakmak için indiğinde ise araca binen kimliği belirsiz şüpheli aracı alıp kaçırdı. Öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli bir süre sonra aracı da terk ederek kaçtı

İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu.

"ARKA LASTİK PATLAK İNİP BAKAR MISIN"

Bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre "Arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın?" dedi. Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde 11 öğrenci ve hostes olan servis aracını kaçırdı.

MOTOSİKLETLE ARACININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Ne yapacağını bilemeyen şoför, çevredekilerden yardım istedi. Bir motosikletin arkasına atlayıp servis aracının peşine düştü ama yakalayamadı. Hemen durumu polise bildirdi.

ÇOCUKLAR VE HOSTESİ BIRAKTI

Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul Polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçırılan araç ise Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Şekeroğlu/ Habertürk