İstanbul'da Motosikletlinin Otomobile Çarpma Anı Kamerada

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İstanbul Basın Ekspres yolunda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden durarak kaza yapan otomobile çarptı. O anlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İstanbul Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran otomobile çarptı. Havaya savrulan motosikletlinin o anları bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Arkasından ilerleyen motosikletli ise kontrolünü kaybederek otomobile çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle otomobilin üstüne savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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