İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

ÖNCE KALDIRIMA SONRA DA REFÜJE ÇARPTI

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.