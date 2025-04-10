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İstanbul'da Motosiklet Tamircisi Trafik Kazasında Hayatini Kaybetti

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Bağcılar'da test sürüşü yapan motosiklet tamircisi Hüseyin Duru, dengesini kaybederek park halindeki araca çarptı ve hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da motosiklet tamircisi, test sürüşü yaptığı sırada dengesini kaybederek park halindeki araca çarptı. Tamircinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 729. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet tamircisi Hüseyin Duru (33), motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde test sürüş yaptığı sırada dengesini kaybetti. Duru, motosiklet ile beraber sürüklenerek park halindeki 06 BT 5340 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Duru'nun cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından konu ile ilgili çalışma yapıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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