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İstanbul'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Bahçelievler Şirinevler E-5 yan yolunda meydana gelen kazada, marketten çıkıp taksiye binerken hızla gelen motosikletin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler Şirinevler E-5 yan yolda iddiaya göre, marketten çıkıp taksiye binmek üzere olan kadına hızla gelen motosiklet çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Şirinevler E-5 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki kadın marketten alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek istedi. O esnada hızla gelen motosikletin çarpması sonucu metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi sürücüsü ve tedavi için hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan kadının marketten yaptığı alışveriş poşetlerinin etrafa saçıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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